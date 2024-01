Lido Sounds: Warm-Up mit Parov Stelar am 19. Februar

Die zweite Auflage des Lido-Sounds geht von 28. bis 30. Juni am Linzer Ufahraner Marktgelände über die Bühne. Headliner sind neben Parov Stelar am Freitag, Kraftklub (Samstag) und Sam Smith (Sonntag). Wie Veranstalter Arcadia Live nun ankündigt, gibt es im kalten Februar eine Warm-Up-Party für das Festival im Linzer Posthof. Mit dabei sind am 19. Februar neben dem aus Lichtenberg stammenden Lokalmatador Parov Stelar, DJ El Siciliano aus Mallorca und Elektro-Pop-Künstler AF90, ebenfalls ein Oberösterreicher, der einst als Drummer von "Bilderbuch" seine Karriere begann.

Karten gibt es ab Freitag, 26. Jänner. Infos: posthof.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn