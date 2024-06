Ein Festival zwischen Party und Donnerwetter – das war das Lido-Sounds in den ersten Stunden am Donnerstag. Zu dem Festival werden bis Sonntag 41 Bands und mehr als 60.000 Besucher erwartet. Zum Auftakt um 16.15 Uhr war der wolkenverhangene Himmel dem Partyvolk am Urfahraner Jahrmarktgelände noch gnädig.