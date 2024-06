Matthew Followill von Kings Of Leon

Ein Festival zwischen Party und Donnerwetter – das war das Lido-Sounds in den ersten Stunden am Donnerstagnachmittag. Doch als gegen 21.45 Uhr die Kings of Leon die riesige Bühne betraten, war selbst der sinnflutartige Regen vom Nachmittag vergessen. Die vier Amerikaner aus Nashville gaben vom Fleck weg Gas – und die Linzer rockten mit.