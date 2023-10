Letzter Song der Beatles erscheint am 2. November

Basierend auf einem Demo von John Lennon, dessen Stimme dank modernster KI-Technik von sämtlichen Nebengeräuschen befreit wurde, haben Paul McCartney und Ringo Starr den Track fertiggestellt.

John Lennon hatte den Song in den späten 1970er-Jahren als Demo mit Gesang und Klavier in New York aufgenommen. 14 Jahre nach seinem Tod 1980 übergab seine Frau Yoko Ono die Aufnahme gemeinsam mit zwei weiteren Songs an Paul, George und Ringo. Diese wurden später veröffentlicht, nicht aber "Now And Then", weil es damals technisch nicht möglich war, Lennons Gesang vom Klavier zu trennen.

Das schaffte erst Jahrzehnte später Regisseur Peter Jackson für seine Dokumentation "The Beatles: Get Back". Im vergangenen Jahr vollendeten schließlich McCartney und Starr den Song, die Gitarrenparts des 2001 verstorbenen Harrison stammen aus dem 1995 gescheiterten Versuch der Beatles, das Lied fertigzustellen.

