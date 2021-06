Letzte Vorbereitungen für die "Wunderkammer des Theaters"

Der Ticket-Container auf dem Linzer OK-Platz ist aufgestellt und eingerichtet, die Spielpläne sind gedruckt, die Zugtickets für die Schauspieler aus sechs Ländern gebucht: Das Theaterfestival "Schäxpir" für junges Publikum kann starten. Von Mittwoch, 16. Juni, bis Samstag, 26. Juni, stehen 142 Veranstaltungen mit Gruppen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien, Kroatien und den Niederlanden auf dem Programm.

Wegen der ständig wechselnden Auflagen seien die Vorbereitungen bis zuletzt fordernd gewesen, sagt Festivalleiterin Cornelia Lehner: "Aber ich war immer optimistisch, dass das Festival stattfinden kann. Wir haben früh einen Plan B entwickelt, um das Festival im Notfall online abzuwickeln." Doch das Glück des Tüchtigen half mit: So können dank der jüngsten Lockerungen die internationalen Schauspieler sogar ohne Quarantäne ein- und ausreisen. Trotzdem muss sich jeder Mitarbeiter alle 48 Stunden einem Corona-Test unterziehen.

So kann das Festival an 15 Spielstätten, vom Landestheater bis zum Posthof, vom Kuddelmuddel bis zum interaktiven Theaterparcours in Steyr, stattfinden. "Gerade für junge Menschen ist jetzt Gemeinschaft wichtig. Das kann Theater schaffen", sagt Lehner. Für sie ist das Schäxpir eine "Wunderkammer des Theaters": "Wir laden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, gemeinsam zu sein und mit der Welt des Theaters und so mit sich selbst in Berührung zu kommen." Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) ist es gerade heuer besonders wichtig, dass das Schäxpir stattfinden kann: "Das Festival ist ein Sprachrohr für unsere Kinder und Jugendlichen in Oberösterreich, das verschiedene Meinungen, Ideen und Ansichten fördert."

Die gute Nachricht: Für viele Vorstellungen des Festivals gibt es noch Karten. Für Schulklassen werden sogar teilweise eigene Aufführungen angesetzt, um Lehrern und Schülern besondere Sicherheit zu garantieren. Außerdem unterstützt das Land die Anreise zum Festival mit einer Fahrtkostenförderung.

Tickets sind unter anderem für diese Produktionen verfügbar: "Nachts" (ab 4 Jahren, ab 23. Juni, Landestheater), Donna Quichotta (17. Juni, 18 Uhr, Theater des Kindes), "Arena" (ab 10, 25. Juni, AEC), "Mia Kermis" (ab 10, 25. Juni, 15 Uhr, Theater des Kindes), "Alt. Ein Robotermusical" (ab 12, ab 17. Juni, Depot Schillerstraße), "Fressen" (ab 12, ab 22. Juni, Phönix), "Mikado Remix" (ab 16, 25. Juni, 20 Uhr, Phönix). (hes)