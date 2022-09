Leonskajas leidenschaftliche Musik

Elisabeth Leonskaja, Grande Dame der internationalen Pianistenszene, die 2016 in Georgien als "Priesterin der Kunst" ausgezeichnet wurde, begeisterte am Freitag bei den Musiktagen Mondsee mit einem ausgewogenen Programm, das sie um den Schwerpunkt der heurigen Konzertreihe – Felix Mendelssohn Bartholdy – spannte.

Mendelssohn war selbst hervorragender Pianist und zeigt das in seinen Variations sérieuses op. 54. Hier wollte er sich von den damals üblichen, rein der Virtuosität verschriebenen Variationszyklen abheben und nicht minder virtuose, aber vor allem der musikalischen Aussage und Emotionalität geschuldete Kleinodien verfassen. Elisabeth Leonskaja griff diese bildhafte musikalische Sprache auf und erzählte glasklar artikulierend lebendige Geschichten in fein erdachter Poesie.

Nach Mozarts C-Dur-Sonate KV 330 und Anton Weberns Variationen op. 27 war die große f-Moll-Sonate op. 5 von Johannes Brahms sicherlich der Höhepunkt. Dabei wurde einem beim Anblick der kraftvollen und stürmischen Umsetzung das Bild Clara Schumanns in Erinnerung gerufen, die 1854 Teile dieses Werks erstmals gespielt und Brahms so auf die große Bühne der Musikwelt gehoben hatte. Auch hier verstand es Elisabeth Leonskaja – eben einer Priesterin gleich – trotz aller technischen Herausforderungen, über denen sie weit darüberstand, vor allem leidenschaftlich Musik zu gestalten, Töne zu Geschichten zu verschmelzen, das Publikum an ihren Erzählungen teilnehmen zu lassen und damit restlos zu begeistern.

Fazit: Ein großer Abend mit viel Gefühl und emotionaler Dichte