Lenny Kravitz auf Burg Clam: Der mitreißende Götterbote des gepflegten Rock

Sonntag, 20.37 Uhr: Das unverwechselbare Gitarrenriff von „Are You Gonna Go My Way“ donnert über die Köpfe des Publikums auf Burg Clam. Und es muss nicht lange verhandelt werden, ob die Fans Lenny Kravitz folgen. Die Mehrheit der 10.000 Besucher bei diesem herausragenden Finale des OÖN-Konzertsommers ist zwischen 45 und 55 Jahre alt, für sie hat der seit Mai 60-jährige New Yorker das Songbook ihrer Jugend geschrieben.