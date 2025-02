Lenglinger und Zimmermann vertreten Thür in der "ZiB 2"

Thür kehrt am 1. Oktober als "ZiB 2"-Moderator zurück, teilte der ORF am Dienstag in einer Aussendung mit. Während seiner Abwesenheit vertreten ihn Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger in der spätabendlichen Nachrichtensendung.

Zimmermann ist immer wieder als Moderatorin der "ZiB 2" zu sehen. Sie vertrat etwa Margit Laufer im Jahr 2022 während deren Karenz. Auch Lenglinger hat bereits vertretungsweise im vergangenen Sommer "ZiB 2"-Luft geschnuppert. Zuletzt war er als Moderator der Kurz-"ZiB"-Ausgaben und des "ZiB Flash" im Einsatz.

Nicht weniger als "ein Interview mit so noch nicht gekannten Einblicken in das Seelenleben" von Marcel Hirscher und den "wahren Gründen" für seinen Rücktritt und sein Comeback kündigt der ORF für Mittwochabend (20.15 Uhr, ORF 1 und ORF On) an. Konkret interviewte Lisa Gadenstätter den (Ex-)Skirennläufer für eine Ausgabe von "Dok 1" und fragte ihn auch, ob es nach seinem Kreuzbandriss nun endgültig vorbei ist mit seinem Comeback.

Über den Sport, das Leben und die Welt philosophiert Hirscher künftig auch im Rahmen einer Kolumne. Diese verfasst er ab März für das Magazin "The Red Bulletin". "Wie ist es eigentlich auf der anderen Seite der Medienzone? Nicht der zu sein, über den geschrieben wird, sondern selbst über das schreiben, was mich bewegt?", fragte sich der achtfache Ski-Gesamtweltcup-Sieger - und wird diese Erfahrung nun machen. Dass er für "The Red Bulletin" aus dem Red Bull Media House schreibe, sei "naheliegend": "Mir taugt die Art und Weise, wie die Inspirationskraft des Sports im Magazin transportiert wird", wurde Hirscher in einer Aussendung zitiert.

