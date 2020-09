Simon Weckert schlendert durch die Straßen Berlins. Er zieht in einem quietschenden, roten Leiterwagerl 99 Smartphones hinter sich her und schlägt damit Google Maps ein Schnippchen. Langsam wechselt nämlich der Straßenzug die Farbe. Von grün auf rot, der virtuelle Stau ist perfekt. Mit seiner Arbeit "Google Maps Hacks" hat Weckert beim Prix Ars Electronica eine Auszeichnung in der Kategorie Interactive Art eingeheimst.