Leistungsschau für die Kraft des Augenblicks

Ich habe immer fotografiert, wie ich Auto fahre. Ich kümmere mich nicht um die Technik, ich lenke." Das sagte der renommierte Fotograf Lois Lammerhuber einst im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Seit 2018 hat der aus St. Peter in der Au stammende Lichtbildner aber auch eine Aufgabe inne, für die er genauso darauf schauen muss, dass alle Räder ineinandergreifen wie er aufzupassen hat, dass das Resultat mitten ins Herz trifft. Der 67-Jährige ist Direktor des Festivals "La Gacilly–Baden Photo", das er aus der Bretagne in seine Heimatstadt Baden bei Wien geholt hat. Und Baden ist bei Lammerhuber Teil des Programms: Handverlesene Fotografien – Beispiele neben dem Text – werden vergrößert bis 30. 9. in Gärten, Gässchen und Plätzen inszeniert.

Das Thema, wie es angesichts des stärker werdenden Bewusstseins um ökologische Probleme nicht besser gewählt sein könnte, ist "Hymne an die Erde".

Dabei sind etwa fotografisch festgehaltene Beobachtungen der Welt zu sehen, wie sie Thomas Pesquets 196 Tage lang als Astronaut in der Internationalen Raumstation ISS machte – bis hin zu Arbeiten des renommierten "National Geographic"-Fotografen William Allard.

Alle Infos: festival-lagacilly-baden.photo/de/das-festival