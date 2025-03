Autor Wolf Haas mit seinem Roman "Wackelkontakt" ist als einziger Österreicher für den Preis der Leipziger Buchmesse (15.000 Euro) nominiert. Der gebürtige Salzburger aus Maria Alm am Steinernen Meer rückt in einem im Jänner im Hanser Verlag erschienenen Roman den Trauerredner Franz Escher in den Mittelpunkt.