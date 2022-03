Leichtfüßige Wissensreise zum Mann aus dem Eis

"Papa, ich glaube, das ist das Eis", sagte eine junge Besucherin, die sich gestern im Linzer Theater des Kindes "Auf Ötzis Spuren" begab und auf die herabfallenden Planen (Bühne: Georg Lindorfer) zeigte. Recht hatte sie. Während es draußen untypisch warm war, ging es drinnen in die alpine Jungsteinzeit.

Nach einem Text des deutschen Autors Christian Schönfelder stürzte man das junge (und ältere) Publikum jedoch nicht abrupt 5000 Jahre in die Vergangenheit.

Ein engagiertes Trio hat sich in der Regie von John F. Kutil vorgenommen, eine Doku über Ötzi zu drehen: Simone Neumayr, David Baldessari und Matthias Hacker stellen es dar, schlüpfen aber in weit mehr Charaktere. Zu erleben sind Reinhold Messner, ein Nordtiroler und ein Südtiroler Beamter, die jeweils territorialen Anspruch auf den Ötzi anmelden, Erika und Helmut aus Deutschland, die wandernden Entdecker, ein französischer Salzhändler, sogar Ötzis aufmüpfige Tochter, sein etwas ängstlicher Sohn und Ötzi selbst. Die bunte Truppe an schillernden Charakteren lässt das Stück zur leichtfüßigen Wissensvermittlung werden, vorangetrieben von vielerlei Fragen machen sie Ötzis (Über-)Leben plastisch wie sein Ableben als mysteriösen Kriminalfall – denn auch das gehört zur Menschheit.

Den Spaß bringt das Ensemble mit herrlichem Tirolerisch, noch mehr Sprachwitz und Slapstick-Einlagen samt Kampfszenen à la Bud Spencer und Terrence Hill. Zartere Töne schlugen Karl Lindners Musik an und das Lichtspiel von Franz F. Stögner. Es ließ die Planen leuchten, Kinderaugen auch. (nb)

Fazit: Vermittlung als spielerisches Vergnügen aus Spaß und Fakten.