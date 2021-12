"Passen Sie gut auf sich auf!" Mit diesen besorgten Worten enden in der Corona-Pandemie viele Anrufe, die Melanie Wolfers führt. "Menschen, die sich an mich wenden, sind von der Krise bedrängt. Sie spüren, dass der Boden, auf dem wir alle stehen, wackeliger geworden ist." Die 50-Jährige ist Bestsellerautorin, Theologin, Philosophin und Ordensfrau. Und entspricht so gar nicht dem Bild, das man sich gewöhnlich von einer Nonne macht.