Vergangenes Jahr sollte in Bad Ischl eigentlich der 150. Geburtstag Franz Lehárs gebührend gefeiert werden, was aus den allzu gut bekannten Umständen ins Wasser fiel. So galt nun die dritte Premiere beim heurigen Lehár Festival dem Genie der silbernen Operette. Und zwar in Form der Uraufführung eines Theaterstücks mit Musik der Autorin, Übersetzerin und Dramaturgin Jenny W. Gregor, die seit einigen Jahren eng mit dem Festival verbunden ist.