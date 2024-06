"Legendäre Zugabenteuer" auf 3sat: Wie „Universum“ für Fans des öffentlichen Verkehrs

Wer viel mit der Bahn reist, weiß eines nicht aus Überzeugung, sondern aus Erfahrung: In (verspäteten wie überbuchten) Zügen lässt sich das Leben nicht automatisch auch in vollen Zügen genießen. In der Sicherheit des eigenen Wohnzimmers jedoch kann es sich tatsächlich zutragen, ein echt „legendäres Zugabenteuer“ zu erleben. Der Sender 3sat liefert heute (ab 20.15 Uhr) und morgen (ab 14 Uhr) eine eigene kleine Reihe unter diesem Motto.