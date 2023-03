Leber-Patient unter falschem Namen

An seinen musikalischen Geniestreichen ist nicht zu rütteln, aber nun steht fest, dass Ludwig van Beethoven (1770-1827) gar kein Beethoven war. Wie in der Fachzeitschrift "Current Biology" veröffentlicht, bewies ein Forscherteam aus neun Institutionen (von der Cambridge-Universität bis zum Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig) anhand von fünf Haarproben, dass in Beethovens direkter väterlicher Linie mindestens ein Kind bei einem Seitensprung gezeugt worden sein muss.