Leben wie auf Wolke 7: Einfache Tricks lassen die Glückshormone sprudeln

"Alles begann vor zehn Jahren mit dem Schmerz, den meine Scheidung und mein gebrochenes Herz mit sich brachten", erzählt die finnische Ärztin Emilia Vuorisalmi. In dieser Zeit habe sie sich sehr krank gefühlt, obwohl sie sich gesund ernährte und Sport betrieb. "Ich hatte schreckliche Rückenschmerzen, Konzentrations- und Schlafprobleme sowie Panikattacken, die sich auf meine Arbeit auswirkten", sagt die Medizinerin. Um trotz ihrer verlorenen Liebe wieder glücklich zu werden, begann Vuorisalmi Rezepte zu entwickeln, die die Produktion von Glückshormonen wie Serotonin, Oxytocin und Dopamin ankurbelten. "Und es gelang mir tatsächlich, wieder gelassen, energiegeladen und motiviert zu werden." Hier sind einige Tricks der Ärztin:

Dopamin

"Dieses Hormon ist der Schlüssel zur Fähigkeit, sich für neue Dinge zu interessieren, sich zu konzentrieren, zu lernen, und sich Träume erfüllen zu wollen", sagt Vuorisalmi.

Kleine Ziele setzen: Wie eine erfrischende Dopaminspritze wirkt es, wenn man sich überschaubare Ziele setzt. Die Ärztin schlägt vor, sich eine Liste mit anstehenden Arbeiten zu schreiben. Sobald diese erledigt sind, kann man diese durchstreichen.

Singen und tanzen: Einen schnellen Dopamin-Booster kann man sich verschaffen, wenn man zu seinem Lieblingslied tanzt. "Wenn man ein bekanntes Lied hört, erwartet das Gehirn den Refrain und empfindet es als Belohnung, wenn dieser tatsächlich kommt", erklärt Vourisalmi. Wenn man dazu auch noch tanzt, fühlt man sich augenblicklich aufgeheitert.

Zeit stoppen: Gehen Sie zu Fuß zur Arbeit und nach Hause und probieren Sie, den Weg jeden Tag etwas schneller zu bewältigen. Gelingt es, sprudelt das Dopamin.

Frist setzen: "Versuchen Sie in der gesamten Wohnung besonders schnell Staub zu saugen – also in fünf bis zehn Minuten", rät die Ärztin. Zur Belohnung wird Dopamin ausgeschüttet.

Pausen einplanen: Wenn man Startschwierigkeiten beim Arbeiten oder Lernen hat, hilft es, wenn man im Vorhinein Pausen einplant, in denen man sich mit einer Tasse Kaffee oder einem kleinen Spaziergang belohnt.

Sich selbst loben: Wenn man eine Aufgabe gelöst hat, die man sich gestellt hat, sollte man sich selbst auf die Schulter klopfen und sich mit einem laut ausgesprochenen Lob belohnen.

Serotonin

Serotonin ist das Zufriedenheitshormon. Von Serotonin hängt es ab, ob wir uns mit anderen wohl fühlen und ihnen vertrauen. "Wir brauchen es auch, um Entscheidungen zugunsten unserer Gesundheit zu treffen", sagt die Ärztin. Sie zählt folgende Tricks auf:

Kleine Nickerchen zwischendurch tun gut. Zehn bis 20 Minuten sind die optimale Länge.

Freund oder Freundin anrufen: Wenn man sich gestresst fühlt, hilft ein Gespräch mit einer vertrauten Person. Es hebt den Serotoninspiegel im Nu an.

Hinausgehen: Ein Aufenthalt in der Natur oder ein Waldspaziergang baut Stress ab und stärkt die Abwehrkräfte. "Schon zwei Stunden pro Woche im Wald oder im Park spazieren zu gehen, beeinflusst die Stimmung positiv", sagt Vuorisalmi. Wer barfuß gehe, profitiere noch mehr davon. Man sollte diese kleinen Ausflüge so oft wie möglich einplanen – auch oder gerade dann, wenn einem überhaupt nicht danach ist.

Aufschreiben: Machen Sie eine Liste von fünf bis zehn Dingen, von denen Sie wissen, dass sie Ihnen guttun. Setzen Sie diese in die Tat um, wenn Sie den Eindruck haben, Ihre Akkus leeren sich. Machen Sie eine zweite Liste mit guten Eigenschaften und Dingen, in denen Sie gut sind. Auch das macht gute Laune.

Helfen Sie anderen: "Andere Menschen auch nur mit kleinen Handgriffen zu unterstützen, tut erwiesenermaßen auch dem Helfer selbst gut", sagt die Ärztin.

Oxytocin

"Das Liebeshormon Oxytocin stärkt Bindungen mit anderen Menschen, fördert das Vertrauen und vermindert die Angst", erklärt Vuorisalmi. Es sei unverzichtbar in der Partnerschaft, beim Sex, es spiele aber auch eine zentrale Rolle bei der Geburt und beim Stillen. "Dank Oxytocin können wir Emotionen anderer nachempfinden", sagt die Finnin.

Streicheln und umarmen: "Laut jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen sind die stressmindernden und gesundheitsfördernden Wirkungen von Oxytocin besonders stark, wenn sie durch zärtliche Stimulation der Haut angeregt werden", sagt Vuorisalmi. Mit einer Umarmung könne man sich jederzeit einen raschen Oxtytocinschub holen.

Wie wichtig Berührung ist, zeige auch die Tatsache, dass sie für Babys überlebenswichtig sei. Doch das Bedürfnis nach Nähe und Berührung endet laut Vuorisalmi nicht mit der Kindheit, es sei lebenslang wichtig für unser Wohlbefinden. "Daher sollte man niemals mit Umarmungen und Streicheleinheiten sparen", rät die Ärztin.

Buchtipp: Super Gefühle/Die besten Tipps und Tools, um die Glückshormone in dir auszulösen", Emilia Vuorisalmi, Verlag Lübbe life, 18,95 Euro