Leben im Aufbruch, aber ohne echte Perspektive

Das Schicksal von Robert Simon ist eines von vielen der Nachkriegszeit. Wir schreiben das Jahr 1966, Simon ist 31 Jahre alt, er wohnt bei einer alten Kriegswitwe in Untermiete und schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten am Wiener Karmelitenmarkt so recht und schlecht durchs Leben. Die langsam keimende Aufbruchsstimmung, das Abstreifen der immer noch schwer auf dem Gemüt lastenden Kriegslast befeuert auch ihn.