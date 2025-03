Theaterkritik: Lauter Morde aus Versehen

Wie Johannes Krisch den ausrangierten Farm-Arbeitskrüppel Candy mit einem Geheimnis ausstattet, ist die Fahrt in die Kammerspiele des Wiener Theaters in der Josefstadt schon wert. Candy, der die linke Hand verloren hat, ist der Dritte im Bunde der durch die Lande ziehenden Erntearbeiter George (Claudius von Stolzmann) und Lennie (Robert J. Bartl) in John Steinbecks 1937 erschienenem Welterfolg "Von Mäusen und Menschen".