"lasst uns reden"

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Nicht nur, wenn jemand konkret einen Selbstmord ankündigt, sondern auch wenn er andeutet, dass er nicht mehr leben möchte, sollte man das Gespräch suchen. Es ist wichtig, in Beziehung zu treten. Der Betroffene sollte sein Gegenüber als halt- und schutzgebend empfinden. Der, für das, was gerade unerträglich ist – ohne zu werten oder zu bagatellisieren.Wichtig ist es, zu vermitteln, dass man nicht alles alleine schaffen muss, sondern dass es verantwortungsvoll ist, sich in einer Krisezu holen.