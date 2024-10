"Lange Nacht der Museen" lockte rund 308.000 Menschen an

Damit besuchten in etwa 40.000 Personen weniger als noch im Vorjahr die ca. 660 teilnehmenden Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in ganz Österreich und so manchem Nachbarland zu später Stunde. Spitzenreiter war wenig überraschend Wien, wo rund 151.500 Besuche verzeichnet wurden, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

"Die 'ORF-Lange Nacht der Museen' hat auch in ihrem 24. Jahr wieder eindrucksvoll gezeigt, welch bedeutende Rolle Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft spielen", wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zitiert. Die rege Teilnahme bestätige den Stellenwert der Veranstaltung und die Bedeutung des ORF als Kulturvermittler, meinte er.

