Landestheater: Vier Premieren ab Samstag online

Den Auftakt macht am Samstag der Tanzabend "Liebesbriefe" von Mei Hong Lin. Am 20. März startet die Musical-Uraufführung "The Wave (Die Welle)", am 27. März folgt Heinrich von Kleists Lustspiel "Der zerbrochene Krug", und am 10. April steht die Premiere der Oper "I Capuleti e i Montecchi (Romeo und Julia)" von Vincenzo Bellini auf dem Spielplan. Alle Premieren stehen jeweils ab 19.30 Uhr auf landestheater-linz.at/netzbuehne bereit.