Landestheater streamt heute Mary and Max

Wie viele Musicals schöpft die Inszenierung von Musiktheater-Profi Andy Hallwaxx aus dem Film. "Mary und Max" tut dies aber auf besondere Weise – die Vorlage für das Stück über eine besondere Freundschaft zwischen der achtjährigen Mary und dem 44-jährigen New Yorker Max war ein Werk des Oscar-prämierten Animationskünstlers Adam Elliot, wie seine Hauptfigur Mary aus Australien. Und Elliot schuf keinen Film mit echten oder virtuell animierten Darstellern, sondern mit Knetmassenfiguren im Stop-Motion-Verfahren wie in "Wallace & Gromit". Die beiden Hauptrollen des Stücks, das sich nur an Erwachsene richtet, singen die neuen Musical-Ensemblemitglieder David Arnsperger und Sanne Mieloo.

"Ein besonderes Musical, das erhebt wie tief berührt", schrieben die OÖNachrichten nach der Premiere im Herbst.

Zur Einstimmung:

