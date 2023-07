Landestheater Linz: Intendant Hermann Schneider verlängert um drei Jahre

Eigentlich endet die zweite Amtszeit von Landestheater-Intendant Hermann Schneider Ende der Saison 2025/26. Schon jetzt gab Landeshauptmann Thomas Stelzer bekannt, dass Schneider drei weitere Jahre bis Ende 2028/29 in Linz bleibt. „Ursprünglich wollte ich nach zwei Perioden aufhören“, sagt Schneider im OÖN-Gespräch. Der 60-Jährige arbeitet seit 2016 in Linz. Als Stelzer ihn bat, zu bleiben, entschloss er sich zum Kompromiss und sagte für drei Jahre zu. „Damit kann ich die Corona-Jahre nachholen“, sagt Schneider. In den kommenden Jahren möchte er künstlerische Projekte, zum Beispiel zwei Uraufführungen, vorantreiben. Außerdem will er die umfangreichen Sanierungsarbeiten, die ab 2025 im Komplex beim Schauspielhaus anstehen, selbst abschließen. Und drittens: „Die Arbeit hier macht einfach viel Spaß.“

Die Besucherzahlen erreichen unterdessen nur langsam das Niveau vor Corona. 303.832 Karten wurden in der abgelaufenenen Saison verkauft (wobei bis zum Ende des Gastspiels von „Dirty Dancing“ bis 6. August noch einige dazu kommen). Das bedeutet das schwächste Ergebnis außerhalb der Corona-Jahre seit Eröffnung des Musiktheaters. Der Rekord lag 2014/15 bei knapp 374.000 Besuchern.

Intendant Hermann Schneider ist trotzdem mit der Spielzeit zufrieden. Er verweist zum einen auf die Einnahmen von 10,3 Millionen Euro: „Damit liegen wir um einen Million Euro über dem Soll-Wert.“ Zum anderen sei die Saison „außerordentlich erfolgreich“ gelungen: „Für eine erste Spielzeit nach Corona-Pandemie war sie geradezu größenwahnsinnig.“ Man habe aufgrund von pandemiebedingten Verschiebungen mehr Produktionen als üblich herausgebracht und künstlerisch einiges gewagt, zum Beispiel mit Erich Wolfgang Korngolds „Die tote Stadt“ oder mit der Barockoper „Rinaldo“ im großen Haus. „Besonders freut mich, dass der Neustart in der Tanzsparte so gelungen ist“, sagt Schneider. Diese war nach der Trennung von der ehemaligen Ballettchefin Mei Hong Lin notwendig geworden. Hinter den Erwartungen blieben Produktionen wie „Worst Case/Dunkelziffer“ und der Musical-Abend „Bäm“.



In der neuen Saison will Schneider einen Gang zurückschalten und drei Produktionen weniger anbieten. Einerseits, um Kosten zu sparen, andererseits macht sich auch im Landestheater der Facharbeitermangel bemerkbar. Mitarbeiter in der Schlosserei, Elektrik, Malerei und Verwaltung werden dringend gesucht. Gegenüber dem Frühjahr, als mehr als 20 Stellen vakant waren, hat sich laut Schneider die Situation aber entspannt.

Die bestbesuchten Vorstellungen in der Saison 2022/23:

1. Das Musical Anastasia mit 26.066 Besuchern

2. Die Operette „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kalman mit 22.040 Besuchern

3. Das Musical „Catch Me If You Can“ mit 22.002 Besuchern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn