Landestheater Linz: Bühne frei ab 18. Dezember

1936 lebt Klaus Mann bereits drei Jahre im Exil, als er in dem Schlüsselroman "Mephisto" die Mitläufer-Kultur des Dritten Reichs aufs Korn nimmt. Sein früherer Freund Gustaf Gründgens, zu jener Zeit Intendant des Preußischen Staatstheaters Berlin, steht im Zentrum der Erzählung und tritt darin als Schauspieler Hendrik Höfgen auf. Die historische und psychologische Genauigkeit macht "Mephisto" zur zeitlosen Parabel von Macht und Korruption.

In den Kammerspielen lädt am 26. Dezember, 14 Uhr, "Alice im Wunderland" als Musicalversion für alle ab sechs Jahren zu Lewis Carrolls Klassiker.

Auf der Studiobühne Promenade hat ebenfalls am 26. Dezember die Komödie "Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm" von Theresia Walser Premiere: Franz Prächtel und Peter Söst sind mit ihrer Hitler-Darstellung berühmt geworden. Ulli Lerch hat es immerhin zum Goebbels gebracht. Nun warten sie auf den Beginn einer Talkshow, zu der sie als Spezialisten für "Nazigrößen" eingeladen sind. Da sich der Moderator verspätet, fängt das Gespräch der drei aber schon an.

Im Musiktheater am Volksgarten hat am 29. Dezember Verdis Oper "Aida" Premiere. Am 1. Jänner folgt dort die Musicaladaption des oscarprämierten Films von 1995 "Priscilla – Königin der Wüste" als österreichische Erstaufführung: Glitzerkostüme, große Herzen und Hits am laufenden Band!