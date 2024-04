Das Schauspielstudio lädt zur Premiere von "Celebration" als Disney(alb)traum

Eine Stadt als Heilsversprechen ist "Celebration" in Florida, 1994 von der Walt Disney Company gegründet. Mittlerweile wieder verkauft, zählt sie nun rund 10.000 Einwohner, deren Leben auf 70 Seiten reglementiert ist. Sie hat den 1990 geborenen Hamburger Felix Krakau zu seinem Drama inspiriert, in dem ein Mord die heile Welt erschüttert.

Das Stück in Kooperation mit dem Schauspielstudio von Bruckneruni und Landestheater ist zugleich ist das Linzer Regiedebüt von Mechthild Harnischmacher, die vor allem eins umtreibt: "Was passiert, wenn ein Heilsversprechen wegfällt?" Was passiert mit den wahren Emotionen hinter der pastelligen "Disney-Folie", die Ausstatterin Stella Lennert sinnbildlich in Zuckerwatte gepackt hat? Disney-Fans werden im Stück auch Anspielungen auf viele Filme entdecken.

Info: Studiobühne Promenade, 7. April, 20 Uhr (Premiere), zu sehen bis 21. Juni, Karten: 0732 7611-400, landestheater-linz.at

