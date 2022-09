Landestheater beginnt Saison mit Klassiker "Lulu"

In dem grotesken Drama befasste sich der Autor um die Jahrhundertwende mit dem gesellschaftlichen Aufstieg des jungen Mädchens Lulu, die mit ihrer Freizügigkeit zahlreiche Männer in den Bann zieht. Die einzelnen Akte sind in sich abgeschlossene Stationen ihres Lebens, behandelt werden Scheinmoral, Übergriffigkeit, verklärte, patriarchalische Weltbilder, aber auch Emanzipation. Frank Wedekinds berühmtes Stück über Fantasie und Angst der Männer, in einer jungen Frau verkörpert, ist nach wie vor eine Herausforderung, vor allem für die Darsteller. Die sehr anspruchsvolle Rolle der Titelfigur wird von Cecilia Pérez übernommen, die Rolle des zwielichtigen Verlegers Dr. Schön spielt Christian Taubenheim.

Fanny Brunner führt Regie

Regie führt die 49-jährige Wienerin Fanny Brunner, die am Linzer Landestheater bereits "Tristan und Isolde" (nach Eilhart von Oberg), "Frerk, du Zwerg!", "Angstmän" und "Binge Living" inszeniert hat. Bühnenbild und Kostüme hat der gebürtige Vöcklabrucker Daniel Angermayr entworfen, die Musik kommt von Alex Konrad.

Premiere: "Lulu" von Frank Wedekind am Samstag, 17. September, 19.30 Uhr, Kammerspiele Linz; weitere Vorstellungstermine: 20., 24., 30. September, 8., 19., 26. Oktober. Karten: www.landestheater-linz.at