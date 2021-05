Landesregierung einstimmig für Martin Rummel

Der 47-jährige Cellist und Musikmanager wird damit am 1. Oktober ABPU-Rektor und Nachfolger der freiwillig um ein Jahr früher als vereinbart scheidenden Ursula Brandstätter.

Für den gebürtigen Linzer sei die Heimkehr emotional. Er werde sofort seine Übersiedlung von Wien nach Linz angehen, um ab August an der Uni zu sein. Im ersten Jahr will Rummel nicht nur den Teamgeist der ABPU stärken, sondern auch deren Alleinstellungsmerkmale definieren. Implementieren möchte er unter anderem Medienmusik, "und wir müssen auch über künstliche Intelligenz in unseren Bereichen nachdenken." Zudem bat Rummel Vizerektor Thomas Kerbl, der sich ebenfalls beworben hatte, ihn beim Amtsantritt zu unterstützen. Spätestens im Herbst 2022 werde das Vizerektorat auf Rummels Vorschlag neu besetzt.