Landesmusikschulen öffnen am Montag

Ab dann gibt es Einzelunterricht für Schlag-, Zupf-, Streich- und Tasteninstrumente direkt vor Ort. In jenen Fächern, in denen noch kein Präsenzunterricht möglich ist (zum Beispiel bei Blasmusikinstrumenten), geben die Lehrer weiterhin Online-Unterricht. "Kinder und Jugendliche erleben Musik und aktives Musizieren als sinnerfüllte Tätigkeit – umso mehr freut es mich, dass wir ab Montag zumindest in einigen Fächern wieder Unterricht vor Ort anbieten können", sagt der für die Kultur zuständige Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Das Schulgeld soll erst am Ende des Sommersemesters berechnet werden. Für Fernunterricht wird ein um 40 Prozent verringertes Schulgeld verlangt, wenn kein Fernunterricht möglich war (etwa bei Großgruppenunterricht), wird das Schulgeld für den betreffenden Zeitraum erlassen.

