Landesmuseen öffnen am 16. Mai

Das gab gestern der neue Leiter der Landes-Kultur-GmbH, Alfred Weidinger, bekannt. So ist ab kommendem Samstag im Schlossmuseum die Dauerausstellung zu sehen, im Francisco-Carolinum (früher Landesgalerie) eine Schau zum 80. Geburtstag von Valie EXPORT, im Kulturquartier die Ausstellung "Next Comic". In allen Museen werden Besucher gebeten, Masken zu tragen. Eine Zahl zeigt den Gästen in jedem Raum an, wie viele Menschen sich dort gleichzeitig aufhalten dürfen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.