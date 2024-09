"Ich war als Künstler tot und als Mensch zum Wegschmeißen"

Acht Jahre lang hat Karl Sibelius auf diesen Tag am Landesgericht Trier hingefiebert: Dem ehemaligen Publikumsliebling des Linzer Landestheaters, wo er von 1992 bis 2012 engagiert war, war vorsätzliche Untreue in seiner Zeit als Intendant in der deutschen Stadt (2015 bis 2016) vorgeworfen worden.