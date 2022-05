Land ehrte Kulturschaffende

Die ehemalige Leiterin des Filmfestivals Crossing Europe, Christine Dollhofer, wurde mit dem Kulturehrenzeichen des Landes in Gold geehrt. Die Goldene Kulturmedaille erhielten Franz Schmid aus St. Florian/Inn und Wolfgang Hack aus Steyr. Das Kulturehrenzeichen des Landes in Silber ging an Felix Dieckmann aus Linz und Ferdinand Reisenbichler aus Altmünster, mit der Silbernen Kulturmedaille wurden Reinhard Gantner (Marchtrenk), Rupert Helmberger (Laakirchen), Christine Hochstöger (Pabneukirchen), Peter Lichtenberger (Perg) und Judith Christa Felizitas Lindtner-Fontano (Lichtenberg) ausgezeichnet. Adolf Mittendorfer aus Adlwang ernannte der Landeshauptmann zum Konsulenten.

Oberösterreich sei ein Land, das Arbeit gebe, in dem die Menschen aufeinander achten und das Zusammenleben gestalten, sagte Stelzer: "Das alles wäre ohne Kunst und Kultur nicht denkbar. Sie sind prägende Säulen Oberösterreichs."