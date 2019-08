Land der Pferde: 28.000 leben in Oberösterreich

"28.000 dieser edlen Tiere leben in Oberösterreich, zwei Drittel davon in landwirtschaftlichen Betrieben", sagte Michaela Langer-Weninger, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich gestern bei einer Pressekonferenz.

5000 Pferde-haltende Betriebe

Für Pferde sei die Haltung in landwirtschaftlichen Betrieben ideal, weil dort genügend Flächen zur Verfügung stünden, um den Tieren ausreichend Auslauf zu bieten, und weil auch gleich Heu, das Grundnahrungsmittel der Pferde, produziert werden könne. Außerdem würden sich Landwirtschaften perfekt für die Gruppenhaltung von Pferden eignen, was der natürlichen Lebensform der Tiere entspricht.

Insgesamt gibt es in Oberösterreich laut Langer-Weninger etwa 5000 Pferde-haltende Betriebe. "Wir gehen davon aus, dass diese Zahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird, da das Pferd als Freizeitpartner für den Menschen an Bedeutung gewinnt", sagte Langer-Weninger. 50.000 Menschen im Land verbringen ihre Freizeit unter anderem auf den Rücken der Pferde.

Warum das Reiten als Freizeitsport immer beliebter wird, liegt für Martin Steinbichler, Obmann des Landesverbandes der Pferdezüchter, auf der Hand: "Die Menschen sind wieder gern in der Natur und schätzen den Kontakt zu Tieren, beides lässt sich beim Pferdesport perfekt verbinden." Zudem gebe es viele verschiedene Möglichkeiten, dem Reitsport in der Freizeit nachzugehen – vom Western- und Springreiten bis zum Islandpferd-Reiten.

"Auch die Kosten für diesen Sport halten sich heutzutage in Grenzen, wenn man sich nicht gleich ein eigenes Pferd kauft, sondern sich gemeinsam mit anderen die Betreuung und Kosten für ein Pferd teilt, sich also für eine Reitbeteiligung entscheidet", sagt Peter Zechner, Geschäftsführer des Landesverbandes der Pferdezüchter. Insgesamt müsse man für das Einstellen eines Pferdes mit Kosten zwischen 180 und 400 Euro pro Monat rechnen. Die Anschaffung eines dreijährigen Reitpferdes komme je nach Rasse auf 5000 bis 15.000 Euro.

Wirtschaftsfaktor Pferdezucht

In Oberösterreich gibt es derzeit 1600 Zuchtbetriebe, in denen mehr als 13 Rassen unter höchsten Qualitätskriterien gezüchtet werden. 9000 Menschen sind in der Pferdewirtschaft tätig. (gul)