"Lady in the Dark": Des einen (Sigmund) Freud, des anderen Leid

Der Begriff "Musical", der ursprünglich im Englischen gar nicht existiert, ist eine Gattung von ungeheurer Bandbreite und nicht ausschließlich schenkelklopfend komisch, sondern tiefgehend mit humoristischen Randnoten. Das gilt auch für Kurt Weills 1941 uraufgeführtes Werk "Lady in the Dark", das die damals in Amerika en vogue gewordene Psychoanalyse nach Sigmund Freud zum Thema hat und am Samstag an der Volksoper Wien Premiere feierte.