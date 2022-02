"Die Musik und die Liebe", sagt Michi Gaigg. Wie sonst könnte die Antwort lauten auf die Frage: "Was belebt die schöne Welt?" Der Titel der ersten Arie aus Schuberts Melodram "Die Zauberharfe" ist dem Konzert als Motto eingeschrieben, das die Dirigentin aus Schörfling am Attersee und ihr L’Orfeo Barockorchester morgen in der Hamburger Elbphilharmonie spielen werden.

Heute Mittag tritt das Originalklangensemble die weite Zugreise an, bis zur Abfahrt wird eifrigst geprobt. "Am Dienstagabend ist das Konzert. Um 17 Uhr haben wir noch eine Anspielprobe", erzählt Gaigg, für die es bereits das zweite Gastspiel in der Elbphilharmonie ist. "Dass wir in unserem Schubert-Fieber weitermachen dürfen, ist besonders schön", spielt sie auf den jüngsten Meilenstein ihres Orchesters an: die Gesamteinspielung sämtlicher Sinfonien und sinfonischer Fragmente von Franz Schubert, die als Box mit vier CDs vergangenen Herbst erschienen und für den "Preis der deutschen Schallplattenkritik" nominiert ist.

Am 20. Februar im Brucknerhaus

Ein Heimspiel im Linzer Brucknerhaus gibt das L’Orfeo Orchester am 20. Februar, mit Werken der Mannheimer Schule: "Da ist sehr viel fetzige Musik dabei. Das letzte Konzert vor dem Lockdown haben wir fast auf den Tag genau, am 16. Februar 2019 im Brucknerhaus gespielt" – bevor Corona das 25-Jahr-Jubiläum des Orchesters im Vorjahr einbremste. Abermals auf Herbst verschoben werden musste ein für diesen März geplantes Gastspiel in Oslo. Hoffnungsvoll blickt Michi Gaigg hingegen den Gastspielen bei der Schubertiade in Hohenems, den Händel-Festspielen in Halle und der Johannes-Passion in Salzburg entgegen.

Was die schöne Welt belebt? Die Musik, die Liebe – und ganz sicher auch das L’Orfeo Barockorchester. (kasch)