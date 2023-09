"Kurz war von Anfang an mit Maske unterwegs"

OÖNachrichten: Warum haben Sie sich dazu entschieden, diesen Dokumentarfilm zu drehen?

Kurt Langbein: Mich hat immer wieder bewegt, wie es passieren konnte, dass in Österreich eine kleine Gruppe von fast nur Männern einen Plan fassen konnte, der gelang: Wir übernehmen eine der großen demokratischen Parteien und dann gleich die Republik (Anm.: Langbein bezieht sich auf das Strategiepapier „Projekt Ballhausplatz“). Jeder von uns hat ja seine Erinnerungen an diese Ereignisse. Aber beginnt man sich mit diesem Phänomen stärker zu beschäftigen, ergibt sich ein intensiveres, kompakteres Bild. Und das hat mich dann gepackt.



Ihr Film fasst zusammen, was bei vielen wohl als einzelne Schlaglichter abgespeichert wurde: Aufstieg und Abdanken von Kurz, ÖVP-Umbau, Flüchtlingskrise, Ibiza-Video, Chatskandal. Es sind harte 100 Minuten Laufzeit. Für Sie bedeutete das Monate der Beschäftigung. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Ich habe gehört, wie Kolleginnen nach einer Pressevorstellung gesagt haben, sie hätten das Bedürfnis, duschen zu gehen. Das ist auch ein Bild, das zeigt, dass der Film in einen hineinkriecht. Das ist gut so. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass vieles an diesem Film unbequem ist und man merkt, wie weit wir uns von den Selbstverständlichkeiten einer hochstehenden Zivilisation, die Solidarität und Menschenrechte als selbstverständlich begreift, und einem demokratischen Grundprinzip entfernt haben. Ich war selber etwas erschrocken, wie tief die Vorgehensweise dieser Gruppe gegangen ist und wie viel dabei von dem infrage gestellt wurde, von dem wir glauben, dass es eh funktioniert. Nichts davon funktioniert automatisch, das zeigt uns dieses Beispiel.



Welches Anliegen ergibt sich?

Dass wir jeden Tag um Demokratie, Zivilisation und Menschenrechte kämpfen, weil alles davon ganz schnell verschwinden kann. Es ist zwar immer erfreulich, wenn ein Film fertig wird, aber mir ist es persönlich zuletzt überhaupt nicht gut gegangen. Vor dem Hintergrund des Empfindens, wie leicht es damals der Gruppe gelungen ist, ihren Plan durchzuziehen, wie gefährdend das war und wie leicht wir das hingenommen haben. Ich bin froh, wenn ich das alles wieder abschütteln kann. Zumindest für eine bestimmte Zeit.



Hat es Versuche gegeben, Druck gegen Ihr Projekt aufzubauen?

Wirklich überraschend war es nicht. Aber sobald bekannt geworden ist, dass der Film produziert und erfreulicherweise von den öffentlichen Stellen zu einem großen Teil finanziert wird, ist das Sperrfeuer von Teilen der ÖVP losgegangen. Es ist vor einem „links-linken Propagandastück“ gewarnt worden. Das zeigt auch, in welcher Verfassung man da heute ist und wie weit man von Meinungsfreiheit und demokratischen Gepflogenheiten der eigenen Denkweise entfernt ist. Die Reaktion der Gruppe rund um Kurz zu unseren Interviewanfragen zeigt das ja auch (mehr rechts). Für mich ist es sehr befremdlich, wenn Teile einer Regierungspartei einen Film als Propagandawerk „entlarven“ und gegen einen Film protestieren, den es noch nicht einmal gibt.



Man kennt Kurz in der Rolle des Machtpolitikers. Kamen Sie dem Menschen dahinter näher?

Am Anfang hätte ich gerne erzählen wollen, wie Kurz von seiner Jugend an war und was in ihm steckt, ich habe dann aber gemerkt, dass das nicht die Essenz von Sebastian Kurz ist. Seine Essenz ist, dass man ihn nicht kennt und seine Einstellungen gar keine Rolle spielen. Weil Kurz von Anfang an mit Maske unterwegs war.



Haben Sie Bedenken, dass viele Menschen sagen, ich habe zu viel gesehen und will gar nicht mehr zu einem Kurz-Film ins Kino?

Ja, durchaus. Das mag die eine Reaktion sein. Wir haben einige Testvorführungen gemacht, und da konnten wir auch eine andere Reaktion erleben: nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass man Kurz zu viel in dem glaubt, was er sagt und tut. Ich glaube, all dem muss sich ein Film auch stellen. Wenn er spannend und bewegend genug im Angenehmen wie im Unangenehmen ist, kann er Menschen ins Kino locken. Ich hoffe sehr darauf, dass das funktioniert.

"Projekt Ballhausplatz"

Filmbesprechung von OÖN-Redakteurin Nora Bruckmüller

Als „Projekt Ballhausplatz“ ging die Machtübernahme durch Ex-Kanzler Kurz in die Geschichte ein. Wer glaubt, im gleichnamigen Film einen Insider-Report darüber zu sehen, irrt. Die Karriere von Kurz wird vom Anfang (ab dem „Geilomobil“) bis zum Ende nachgezeichnet. Auf Weichspülen wird verzichtet, stattdessen klopft Langbein Handlungen, die Kurz und sein Umfeld setzten, entlang höchster demokratischer Standards ab.

Enthüllungen gibt es keine, interessierte Bürger haben all dies miterlebt.

Daraus ergibt sich die Schwäche des Films: Längen. Seine Stärke ist die kompakte Zusammenfassung eines „Politstils“, die einen in der Magengrube trifft.

Langbein erntete Interview- Absagen von „drei Dutzend Personen aus Kurz’ Umfeld". Ferry Maier und Franz Fischler sind die einzigen ÖVP-Politiker, die im Film Kommentare abgeben. Ebenso dabei: Ex-Neos-Politiker Matthias Strolz, Stephanie Krisper (Neos)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.