Der unermüdliche Volksbildner Kurt Palm hat ein neues Theater-Genre erfunden: die "dystopische Horrorklamotte". Am 17. März kommt dazu sein Stück "This is the End, my Friend" im Linzer Theater Phönix in eigener Inszenierung zur Uraufführung. Palm, der ab 1994 mit "Phettbergs Nette Leit Show" über Österreichs Grenzen hinaus bekannt wurde, verführt mit seinen satirisch-grotesken Romanen (u. a. "Bad Fucking", "Monster") obendrein ein breites Publikum.