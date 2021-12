Kurioses zum Fest: Tanzende Teufel und Karpfen in der Wanne

Andere Länder, andere Sitten: Die Festtage sind überall mit zahlreichen Traditionen und Bräuchen verbunden. Ein Überblick aus aller Welt.

Tschechien

Viele verbinden Weihnachten in unserem Nachbarland mit einem Karpfen in der Badewanne. Lange war es üblich, den Fisch bei einem der vielen Straßenhändler lebend zu kaufen und bis zum Heiligen Abend im Wannenwasser schwimmen zu lassen. Der Brauch ist auf dem Rückzug, da viele Familien inzwischen über eine Tiefkühltruhe verfügen. Zudem machen Tierschützer dagegen mobil. Gereicht wird der panierte Karpfen am 24. Dezember traditionell mit Kartoffelsalat. Einige Karpfenschuppen werden unter den Teller gelegt oder in die Geldbörse gesteckt – sie gelten als Symbol des Reichtums.

Australien

Wenn im Dezember "White Christmas" aus den Radios tönt, schwitzen die Australier unter der heißen Sonne. Das Weihnachtsfest fällt mitten in den Sommer, deshalb feiert man in bester "Aussie"-Manier mit Barbecues und eiskaltem Bier. Auch frische Garnelen dürfen nicht fehlen, besonders am Heiligen Abend. Beim Familienpicknick am Strand kann man die surfenden Santas beobachten, die mit Weihnachtsmütze – aber ohne dicken Bauch und Rauschebart – den hohen Wellen trotzen.

Liberia

Im westafrikanischen Liberia besuchen in der Vorweihnachtszeit tanzende Teufel alle Städte und Dörfer. Begleitet von lautem Trommeln ziehen die von Kopf bis Fuß mit Bast bedeckten, bis zu drei Meter großen Figuren auf Stelzen durch die Straßen. Statt Kindern Geschenke zu bringen, fordern sie Geld von Passanten ein. Die Teufel verkörpern jedoch nicht das Böse, sondern werden als spirituelle Persönlichkeiten angesehen.

Frankreich

In der südfranzösischen Gegend Provence gibt es zu Weihnachten einen besonders reich gedeckten Tisch. Die Tradition verlangt nach 13 Nachtischen – in Erinnerung an Jesus und seine zwölf Jünger. Lange in der Küche stehen muss für den Brauch aber niemand, denn bei den Nachspeisen handelt es sich etwa um Trockenfrüchte, Nüsse und Nugat. Die genaue Zusammenstellung variiert von Familie zu Familie.

Norwegen

Hier stellen Familien mit kleinen Kindern am Heiligen Abend gern einen Teller mit Haferbrei (grøt) vor die Tür. Der ist für den Gnom, der dem Volksglauben zufolge im Stall lebt und über die Tiere wacht. Sein norwegischer Name ist Nisse und von ihm gibt es verschiedene Ausführungen. Bekommt er keinen grøt, kann er den Menschen üble Streiche spielen.

Philippinen

Im südostasiatischen Inselstaat stellen die Menschen schon ab Mai riesige Mengen an sternförmigen Laternen her. Die Weihnachtsornamente heißen "Parol" und es gibt sie nur auf den katholischen Philippinen. Gebaut werden sie traditionell aus Bambusstöcken und buntem Japanpapier. Die "Parol" symbolisiert den Stern, der die Heiligen Drei Könige zur Krippe führte.