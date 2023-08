"Kunstwerke sind nicht nur ein Stück Inhalt ist, das in eine Pipeline gesteckt wird"

"Es ist eine schwierige Zeit in Hollywood", sagte Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle gestern in Venedig, "besonders für die arbeitende Crew und die Autoren." Der erst 38-jährige Amerikaner, der mit 32 zum jüngsten Oscar-Preisträger in der Kategorie Regie avancierte (2017 für "La la Land"), ist der Jurypräsident der heurigen 80. Filmfestspiele, die bis 9. September am Lido laufen.