Kunstuni und Bruckneruni laden zur Mozartoper

Es ist eine besondere Kooperation in einer besonderen Zeit, die am Sonntag und Montag als Livestream zu erleben ist: Studierende der Bruckner Privatuniversität und der Kunstuniversität Linz bringen Mozarts Oper "La finta giardiniera" ("Die verstellte Gärtnerin" bzw. "Die Gärtnerin aus Liebe") von der Bühne im Großen Saal der Bruckneruni als kostenlosen Livestream in die Wohnzimmer.

Ursprünglich geplant als Gastspiel des Musiktheaterstudios der Bruckneruni in der BlackBox im Linzer Musiktheater, fiel die ein Jahr lang vorbereitete und geprobte Produktion wieder und wieder coronabedingten Absagen zum Opfer. Jetzt gibt es sie doch.

Das pure Gefühlschaos

In Mozarts erstem großen Opernerfolg, uraufgeführt 1775, steht eine Frau von Stand im Mittelpunkt, die von ihrem Geliebten aus Eifersucht beinahe ermordet wurde und nun als Gärtnerin verkleidet Rache nehmen will. Was einfach klingt, ist ein Verwirrspiel der Gefühle par excellence: "Nardo liebt Serpetta, Serpetta liebt Podesta, Podesta liebt Sandrina (die in Wahrheit Violante heißt), Sandrina liebt Belfiore, der sie beinahe ermordet hat, Belfiore liebt wahrscheinlich nur sich selbst, Arminda liebt Belfiore, Ramiro liebt Arminda", steht es in der Ankündigung des Werks, bei dem Peter Pawlik die Regiefäden zieht. Und noch eins draufsetzte. Denn die Darsteller – Studierende des Instituts für Gesang und Musiktheater an der Bruckneruni – singen auf Italienisch, sprechen die Dialoge jedoch in ihrer Muttersprache. Begleitet werden sie vom 18-köpfigen Instrumentalensemble der Bruckneruni unter der Leitung von Sigurd Hennemann. Das Bühnenbild stammt von Studierenden der Klasse für Malerei und Grafik von Ursula Hübner nach dem Konzept von Katharina Biser und der Objektidee von Dominik Erber und Lisa-Marie Wagner. Eine besondere Herausforderung für die Studierenden und Projektleiter Martin Bischof, denn: "Wir mussten Statik und sicherheitstechnische Aspekte mitberücksichtigten", etwa den Brandschutz. Feuer fangen darf einzig das Publikum. (kasch)

Info: Livestream am 11. und 12. April jeweils um 19 Uhr unter www.bruckneruni.at