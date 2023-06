Kunstuni Linz: Die Jungen wollen's wissen

Wer es in die Werkstätten der Linzer Kunstuni schafft, hat ihn gleich einmal in der Nase: den Geruch von kreativer Arbeit, von Lacken, Farben, Lösungsmitteln. Davon, dass ein Abstecher in die "Motorräume" junger kreativer Kräfte Sinnliches auf allen Ebenen bietet, können sich Interessierte bis morgen überzeugen.

Studierende aller Standorte und Fachrichtungen laden bis inklusive Samstag (mehr in der Box) zur Leistungsschau, die "Rundgang" heißt – ein schlichtes Motto, das die Kunst einer vibrierenden, vitalen Nachwuchsszene "bändigt", die das Leben packen will – buchstäblich. Denn standen vergangene Jahrgangspräsentationen unter dem Eindruck der Pandemie, "wollen es die Jungen jetzt richtig wissen", sagte Vizerektorin Brigitte Vasicek bei der gestrigen Präsentation. Mit "es" meint sie das "Echte", das Analoge, was man fühlt und spürt: Natur, Pflanzen, Körper, Biologie, aber auch emotionale Wurzeln prägen viele der Arbeiten. Der Kolumbianer Nicolas Rueda Blanco (textil.kunst.design) hat eine interaktive Installation geschaffen, die zum Schlafen einlädt, nur leuchten die Polster. Ersehnte Dunkelheit gibt es allein dann, wenn auf allen Kissen ein Haupt zur Ruhe gebettet wird. Ausgangspunkt für den 27-Jährigen war die Erkenntnis, dass nur soziale Interaktion guten Schlaf fördern kann, nicht jene mit digitalen Geräten. Erstere will er fördern. Das Klischee, die Jungen lebten im Virtuellen und klebten mit den Händen am "Wischhandy", zertrümmert auch Alphonse Ndagijimana (Malerei & Grafik). Der Vater des 29-Jährigen aus Ruanda ist Schneider: "Ich konnte nähen, bevor ich malen konnte." Eines seiner floralen Werke vereint gestickte Blätter, aufgenähte Stoffe und Farben.

Pflanzen sind auch essenzieller Teil einer multimedialen Installation von Luzia Stempfer (27, Experimentelle Gestaltung) aus Roßbach, "weil sie voll cool sind". Das Werk strotzt vor Rot und rebellisch-experimentellen Klängen (auch dank gurrenden Tauben). Die Innviertlerin hatte die Nase voll vom ewigen Konzipieren. Sie beschränkt sich auf drei Elemente, die ihr instinktiv liegen: Gewächse, besagte Signalfarbe und alles Haptische. Sanft streicheln möchte man am liebsten Carmen Fischnallers Textilobjekt "Sweet dreams" aus Leinen, Wolle und Zuckerfondant – grazile Erinnerung ans Gift der Schlaflosigkeit. Hier liegt süßer Duft in der Luft, in der Kunstuni jener eines kreativen Aufbruchs.

Öffnungszeiten: Fr. 11 bis 18 Uhr; Sa. 11 bis 14 Uhr

Standorte: Hauptplatz 6 und 8, Domgasse 1, Aktionen rund um den Hauptplatz, Führungen: Fr. und Sa.

Außenstellen: Lentos, Florentine, AEC, Verein DH5

Infos: ausstellungen.kunstuni-linz.at/rundgang

