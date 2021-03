Kunstsammler kauft Cselley-Mühle in Oslip

Der ehemalige Eigentümer des Family Park St. Margarethen hatte diesen 2019 verkauft und einen Teil des Erlöses in Kunstsammlungen gesteckt. Die Cselley-Mühle biete ideale Verhältnisse, um seine Kunst zu präsentieren, so Müller. Eine 650 Exponate umfassende Sammlung internationaler zeitgenössischer Kunst soll als Dauerausstellung in der Kultureinrichtung untergebracht werden.

