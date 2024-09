Kunstprojekt zerlegt Bruckners Musik in ihre Einzelteile

Was passiert, wenn man ein Orchesterwerk von Anton Bruckner auseinandernimmt, in seine Einzelteile zerlegt und dann wieder zusammenfügt? Dieser Frage ging eine Gruppe des oö. Kunstvereins nach. Beim Projekt "WhatsAB" (AB steht für Anton Bruckner) spielten 22 Musiker das Andante in e-Moll aus den 3 Orchesterstücken (WAB 97). Allerdings nicht gemeinsam: Jedes einzelne Instrument wurde an einem anderen für Bruckner wichtigen Ort aufgenommen.