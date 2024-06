Bei ihrer Kunst geht es um Leben und Tod

Nadya Tolokonnikova in der für die Ausstellung "Rage" nachgebaute Gefängniszelle

"Nein, das ist viel zu luxuriös", sagt Nadeschda "Nadya" Tolokonnikova, als sie zum ersten Mal den Ausstellungsraum im ersten Stock im Linzer OK sieht. Die 34-Jährige kennt die ganze Wahrheit: Zwei Jahre musste sie in der Isolierzelle in einem sibirischen Straflager dafür "büßen", weil sie Putin öffentlich kritisiert hatte.