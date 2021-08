Kunst-Qualität braucht Überprüfung

2022 werden es 30 Jahre sein, die Martin Sturm das Offene Kulturhaus (OK) des Landes Oberösterreich leitet. 2012 wurde das Haus mit dem Linzer Ursulinenhof zum Kulturquartier zusammengefasst, dem er ebenfalls vorsteht. Und weil Sturm im April 65 Jahre alt wird, bedeutet das Jubiläumsjahr seinen Abschied. Im Frühling geht er in Pension.

Auf der Welle der Alternativ-Kultur wurde der studierte Germanist Ende der 80er-Jahre in die Kunst gespült. "Als ich 1987 in der Kulturdirektion des Landes anfing, hatte ich ja noch den Schwerpunkt Literaturförderung, kurz danach haben sich Förderungen der alternativen Kulturformen von der Musik bis zum Kabarett explosionsartig entwickelt – unter anderem auch für neue Räume wie das OK. Da war ich also schon beim Gründungsakt dabei", sagt Sturm im Gespräch mit den OÖN.

Vor zwölf Jahren formulierte Sturm im Interview, die Entwicklung des künstlerischen und kulturellen Lebens in Linz und Oberösterreich werde von der Parteipolitik gehemmt. Heute sagt er: "Letztlich wurde das zum Teil überwunden, weil sich Linz heute nicht nur als Stadt, sondern als Hauptstadt des Landes versteht. Durch viele Kulturbauten (Südflügel des Schlossmuseums, OK, Musiktheater etc., Anm.) wurde das unterlaufen. In den alltäglichen Lebenswelten ist es dennoch spürbar: getrennte Zeitschriften, keine gemeinsamen Organisationslösungen, keine übergreifenden Marketingkonzepte, alles geschieht sehr zögerlich, sehr langsam – da merkt man, dass diese kulturelle Teilung in Rot und Schwarz nach wie vor wirksam ist."

Vorbild: das P.S.1 in New York

Gegründet wurde das OK unter anderem nach dem Vorbild des legendären, 1976 von Alanna Heiss gegründeten P.S.1 in New York, das 2000 dem Museum of Modern Arts (MoMA) eingegliedert wurde. Ein ehemaliges Schulgebäude, das Künstler einem Werkhaus gleich verwenden. Sturm: "Unser Konzept war, dass man Kunst nicht nur einkauft, sondern auch produziert. Im Laufe der Jahre wurde die sogenannte High Line zur Referenz, indem wir Kunst in den öffentlichen Raum – Stichwort Höhenrausch – gesetzt haben und sich dieser städtische Raum dadurch komplett neu definiert." Innerhalb dieser Klammer orte Sturm die 30-jährige OK-Entwicklung. "Den Künstlern Möglichkeiten anzubieten, haben wir ganz gut eingelöst, ich halte das aber heute nicht mehr für notwendig, weil es so viele künstlerische Initiativen gibt: nicht kommerzielle Galerien, das Residency-Haus Salzamt, etc." Allerdings sollte es nach Sturms Ansicht keine öffentlichen Bauprojekte bzw. städteplanerische Initiativen ohne Einbindung von Künstlern geben. "Und zwar von Anfang an, nicht erst zum Schluss."

Ob der ursprünglich für Linz09 entwickelten Höhenräusche wurde Sturm vorgeworfen, er hätte die Kunst an das Triviale, an das allzu Populäre verraten. Doch diese Ausstellungen samt neuen Perspektiven auf die Stadt begründeten die größten OK-Publikumserfolge. Sturm: "Befragungen zeigen, dass 70 bis 80 Prozent der Höhenrausch-Besucher keine klassischen Museumsbesucher sind. Insofern wurde der Höhenrausch zur Einflugschneise für Kultur. Außerdem hatten wir auf dem Dach immer erstklassige Kunst."

Gescheitert sei er daran, Publikum für den Gründungsgedanken der Kunstförderung zu finden. Sturm: "Nach sieben bis zehn Jahren haben wir uns gefragt: Warum kommt niemand und schaut sich das an? Unser Publikum zu finden, ist uns erst durch das Hinaus- bzw. Hinaufgehen bei Linz09 gelungen."

Die ökonomische Schere zwischen institutioneller Kultur und freier Szene, der vom Gesamt-Kulturbudget des Landes (204 Millionen Euro) lediglich zwölf Millionen zukommt, hält Sturm einerseits für bedenklich, andererseits auch für die Chance, sich in der freien Kulturlandschaft stets aufs Neue selbst zu hinterfragen. Sturm regt an, dass die Qualität von Kunstprojekten regelmäßig nach gewissen Kriterien überprüft wird, "auch bei Kulturinstitutionen der öffentlichen Hand".

Von lästigen Aufgaben befreit

Als kulturpolitisches Konzept Oberösterreichs ortet er eine große Selbständigkeit der Landesinstitutionen. Dadurch könne "so etwas wie Dynamik entstehen". Seit der Eingliederung des Kulturquartiers (plus OK) in die Kultur GmbH des Landes (vormals Landesmuseum) 2020 unter Chef Alfred Weidinger fühle sich Sturm von lästigen administrativen Aufgaben und einem Teil seiner ökonomischen Verantwortung befreit. "Das war auch ein Zeichen, dass in Oberösterreich nicht nur auf Theater und Musik gesetzt wird."

Der aktuelle Höhenrausch "Wie im Paradies" läuft noch bis 17. Oktober – und er wird der letzte sein. Nach dem Verkauf des Passage-Hauses und der Tiefgarage wird ein großer Teil der Dachfläche nicht mehr zur Verfügung stehen.

Sturm werkt trotz seiner Pensionierung weiter: Er wird den Nachlass des Schriftstellers Walter Pilar (1948–2018) aufarbeiten und ein Projekt ob dessen Monumentalwerk über das Salzkammergut im Kontext der Kulturhauptstadt 2024 einreichen. Außerdem begleitet er den Künstler Paule Hammer (Leipziger Schule) bei der Verwirklichung eines Projekts zum ebenfalls 2024 anstehenden 200. Geburtstag von Anton Bruckner.