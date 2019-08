Kunst-Installation als historische Einführung

Eine Audio-Installation der Irin Amanda Dunsmore bildet den Auftakt einer Ausstellungsreihe im KunstRaum Goethestrasse xtd. Zwei Wochen lang wirkt das Projekt mit dem Titel "A Vision Of A Future" nun vom Schauraum hinaus in den öffentlichen Raum. Dunsmore bezieht sich darin auf die nordirische Friedensbewegung "Peace People", deren Gründerinnen Mairead Corrigan-Maguire und Betty Williams den Friedensnobelpreis 1976 erhielten. Sie mache "Porträts von Menschen, die positive gesellschaftliche Veränderung bewirkt haben", und wolle jene davon, deren Taten in Vergessenheit gerieten, wieder in den Fokus rücken, sagt Dunsmore im Gespräch mit den OÖN. In der Audio-Installation ist ein Essay des "Peace People"-Gründungsmitglieds Ciaran McKeown zu hören. Außerdem sind im KunstRaum historische Fotos und eine Publikation der "Peace People" zu sehen.

Die Ausstellung sei eine "Einführung" in das Thema der nordirischen Friedensbewegung für die Linzerinnen und Linzer, sagt Dunsmore.

Ausstellung: "A Vision Of A Future", bis 27.8., Goethestr. 30, Linz. Weitere Eröffnungstermine der Ausstellungsreihe, jeweils um 19 Uhr: 3.9.: Josef Ramaseder 24.9.: Michael Goldgruber 15.9.: Anne Brannys

Artikel von Hannah Winkelbauer Redakteurin Kultur h.winkelbauer@nachrichten.at