Kunst, die Vögel zum Fressen gern haben

Bienen, Störche, Vogelfutter und Näharbeiten bilden die nahbare Basis für Werke, die ab heute in der Energie AG Linz zu sehen sind. Unter dem Titel "Talentiert & Etabliert" werden Arbeiten gezeigt, die das Unternehmen zusammen mit kulturellen Institutionen prämiert.

Heuer wurde daraus eine Schau, die die Augen für überraschend kreative Ansätze, vielfältige Medien – von Fotografie bis Skulptur – und akribische Recherche öffnet und fantasievoll, spielerisch komplexe Zusammenhänge vermittelt.

Astrid Safron (Klemens-Brosch-Preis, mit dem Land OÖ) bringt ihr Wissen über für uns kaum wahrnehmbare Kommunikation zwischen Pflanzen, Wildbienen und Hummeln auf den Punkt. Auf Glastafeln hat sie winzigste Details aus Flora und Fauna zeichnerisch vergrößert, kombiniert mit eingebrannter fluoreszierender Farbe. Speziell in der Dunkelheit werden sie zu leuchtenden Beispielen für emsige, wichtige Arbeit. Anna Pech (Traumstipendium 2019, mit den OK Friends) erinnert an den Wert einer von der schnell wie billig erzeugenden Textilindustrie verdrängten Kulturtechnik: Handarbeit.

In New York oder Istanbul kaufte sie je ein Stück einer Kette, um es in im vorgegebenen Rückgabezeitraum (zwei bis vier Wochen) von Hand nachzunähen. Den viel wertvolleren Klon brachte sie jedes Mal zurück, ohne Probleme. "Ein echter Pech" für einen neuen Käufer, der sein Glück wohl kaum erkennen wird. Mit Vögeln forderten sich Maria Bichler (Energie AG Förderpreis) und Moritz Maschke (Traumstipendium 2018): Bichler machte ihren Kopf zur Skulptur – aus Masse, wie man sie von Meisenknödeln kennt. Monatelang ließ sie sich von Vögeln "fressen" und gab so der Vergänglichkeit ein Gesicht. Maschke folgte einem Storch bis nach Afrika und dokumentierte auf einer teils unwegsamen Reise, dass es Selbstbetrug wäre, zu glauben, Tiere wirklich zu kennen.

Von der Energie AG angekaufte Objekte von Kunstuni-Vizerektor Frank Louis runden die Schau mit Augenzwinkern ab: Seine Wolken, die von der Decke hängen, sind die Härte, weil sie sind aus Ton.

