"Die Erde ist eine Scheide!" heißt die Schau der in Linz und in Wien lebenden Katharina Brandl. Ein Titel, der als feministische Kampfansage für weibliche Vorherrschaft interpretiert werden könnte. Im Film zur Ausstellung in der Galerie WHA, die in der Absolventen-Reihe der Kunstuni in Linz "forum presents" stattfindet, erklärt die Künstlerin jedoch, dass "Scheide für sie ein grausames Wort ist". Für sie stehe es hier für den miesen Umgang mit der Umwelt. Die Erde, die die 50-Jährige zum Objekt