Kunst am Traunsee: Wie gehen wir mit Natur um?

"Was machen wir mit der Natur, was macht die Natur mit uns?" Diesen Fragen sind acht Künstlerinnen und Künstler sowie ein Künstlerduo in den vergangenen Jahren nachgegangen. Ihre ernüchternden bis mahnenden Antworten hat Kurator Gottfried Hattinger gesammelt und zeigt sie in Altmünster am Traunsee in der Ausstellung "Green. Kunst mit Natur" für die Europäische Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024.