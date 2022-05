Kulturstiftung Kärnten: 200.000 Euro für Projekte

Kulturschaffende aller Sparten sind österreichweit dazu eingeladen, über die Website www.kulturstiftung.at "herausragende, deutlich sichtbare und nachhaltige Projekte" zu entwickeln und einzureichen. Die Bewerbungsfrist endet am 4. September.

Der programmatische Fokus "Kunst.Kultur.Demokratie." stelle die Frage, was Kunst gegen die Zerstörung unserer demokratischen Grundwerte in Zeiten von Kriegen und Krisen bewirken kann. Die Auswahl erfolgt in einem zweistufigen Verfahren, bei dem sechs bis acht eingereichte Kulturprojekte ausgewählt werden. Dann gibt es ein Hearing, nach dessen Abschluss wird eine Auswahl der Projekte für eine Förderung empfohlen. Das Kuratorium wird dann nach unabhängiger Beurteilung die Siegerprojekte für die Vergabe von Fördermitteln vorschlagen.